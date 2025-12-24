Llegaron 250 policías a fortalecer la seguridad en Cartagena

250 hombres y mujeres policías llegan a la capital Bolivarense con el ánimo de fortalecer y garantizar la seguridad y convivencia de los ciudadanos en esta parte del territorio colombiano.

Desde el renovado Parque Centenario y en presencia del Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, fueron presentados los nuevos uniformados ante la ciudadanía y lideres comunitarios.

Estos Técnicos Profesionales en Servicio de Policía, fueron formados por la Dirección Nacional de Escuelas y cuentan con acreditación del Ministerio de Educación por lo que están en total capacidad de brindar un servicio cercano a la comunidad, realizar mediaciones policiales y atender casos que permitan garantizar la vida e integridad de las personas, enmarcadas sus acciones en el marco de la Ley, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Hoy, con esta entrega, la Policía Nacional ratifica en Cartagena el compromiso con cada uno de sus integrantes de brindar todas las herramientas y, en el que hacen equipo con los entes territoriales y la comunidad, lo que les exige un trabajo más articulado y enmarcado en el principio de la corresponsabilidad.

“De acuerdo al último consejo de seguridad ministerial y al Plan 20 mil”, le cumplen, no solo a Bolívar, sino a la ciudad de Cartagena, con la destinación de 250 policías nuevos, recién egresados de las escuelas de formación que van hacer parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, donde se van a beneficiar absolutamente todos los ciudadanos, porque iremos a todos los rincones de la ciudad”, destacó el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Con su trabajo será posible fortalecer los planes y estrategias diseñadas por la Policía Nacional en procura de disminuir los índices delincuenciales que afectan a la comunidad. De la misma manera, se podrá consolidar la convivencia en Cartagena de Indias y su área metropolitana desde la implementación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Por su parte, el burgomaestre manifestó las siguientes palabras: “Cartagena de Indias tiene la tranquilidad de contar con un gran aliado, sin duda el mejor: la Policía Nacional. Extienda este saludo al Director Nacional, a todos los oficiales que dirigen la Policía desde Bogotá y al Gobierno Nacional. A ustedes, decirles bienvenidos y bienvenidas a Cartagena, la súper ciudad que los recibe con agrado.”