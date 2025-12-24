Actualidad

La Procuraduría sancionó e inhabilitó a oficial de Migración por colaborar con tráfico de migrantes

Didier Orlando Palacios permitió la salida irregular de migrantes con destino a Panamá y Estados Unidos, según la Procuraduría.

Procuraduría investiga funcionario Julián Flórez de MinMinas por presunta participación en política

Sebastián Herrera

La Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por 17 años y seis meses al oficial de Migración Colombia, Didier Orlando Palacios Pinilla, por inducir, facilitar y colaborar con el tráfico de migrantes. Según el Ministerio Público, Palacios participó mediante el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos.

La Procuraduría indica que Didier Palacios, quien estaba adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, incurrió de manera reiterada en la conducta con la que permitió la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos con destino a Panamá y Estados Unidos.

Desde marzo y hasta noviembre de 2023, Palacios habría cometido estas irregularidades. El Ministerio Público señaló que, con su comportamiento, el funcionario desconoció el cumplimiento de los principios de primacía del interés general y de moralidad administrativa.

