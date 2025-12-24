Formulan cargos a la alcaldesa de Suárez, Tolima, por nombramiento irregular de un funcionario

Tolima

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la alcaldesa del municipio de Suárez, Tolima, Consuelo Avilés Aldana, por presuntas irregularidades en el nombramiento de una persona que, aparentemente, incumplía con la experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.

Al parecer, la mandataria nombró de manera irregular al secretario de Desarrollo Social. Aunque la norma exigía experiencia profesional en educación, salud pública, administración, enfermería, psicología o trabajo social, el nombrado solo acreditó formación como contador público y la experiencia laboral del designado tampoco se relacionaba con las funciones establecidas para el cargo.

“La decisión disciplinaria involucró al secretario de Desarrollo Social, Cristian Camilo Suárez Briñez, a quien se le cuestiona la presunta falta de idoneidad para desempeñarse en la administración municipal, y al secretario general, José Olimpo Suárez, por posibles inconsistencias al certificar el cumplimiento de los requisitos de Suárez Briñez", detalló el Ministerio Público.

Las conductas de la alcaldesa y del secretario general fueron calificadas como faltas graves cometidas con culpa gravísima, y la del secretario de Desarrollo Social como grave a título de culpa grave. “El expediente se remitirá al despacho de juzgamiento disciplinario correspondiente”, precisó la entidad.

Ahora, la alcaldesa y su secretario general afrontan posibles sanciones como la destitución de sus cargos y una eventual inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por 15 años.