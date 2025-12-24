“Esto es gravísimo”: ACREES tras decisión de MinCiencias de retirar apoyo a Colfuturo

Durante una entrevista en W Radio, María José Castañeda, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), afirmó que la decisión del Gobierno puso fin a más de dos décadas de apoyo a la formación de colombianos en el exterior. “Esta decisión fue realmente preocupante y muy grave porque terminó con más de 20 años de respaldo a la formación de colombianas y colombianos”, señaló.

La dirigente estudiantil sostuvo que el retiro del apoyo a Colfuturo no constituyó un hecho aislado. “Todo indica que hizo parte de una política sistemática que afecta la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico del país”, dijo.

Según explicó, para 2025 ya se había reducido de manera improvisada el aporte estatal al programa, lo que impactó cerca del 40 % de sus beneficiarios. Castañeda también rechazó el argumento de que Colfuturo beneficiaba principalmente a personas privilegiadas. “Ese cuento de que es solo para algunos privilegiados es paja”, afirmó en W Radio.

Añadió que el programa impulsó la formación en maestrías y doctorados y que su verdadero impacto comenzó cuando los estudiantes regresaron al país. “Ahí empezaba la beca, cuando volvían a trabajar en la academia, la ciencia y el sector productivo”, explicó.

En la entrevista, la presidenta de ACREES se refirió a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y reconoció que representó un avance para la educación superior pública. Sin embargo, advirtió que no resolvió los problemas estructurales del sistema. “Fue una conquista histórica del movimiento estudiantil, pero no solucionó el problema de fondo de la educación pública”, afirmó.

Sobre el sector de ciencia y tecnología, Castañeda aseguró que el actual Gobierno se caracterizó por los recortes presupuestales. “Este fue uno de los gobiernos que históricamente más recortes le hizo a la ciencia y la tecnología”, dijo, al mencionar el debilitamiento de convocatorias, los retrasos en desembolsos y la reducción de recursos al Ministerio de Ciencia.

La dirigente estudiantil señaló que, según información oficial de Colfuturo, el programa benefició a cerca de 25.000 colombianos en más de 20 años, principalmente en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, innovación e investigación. “Son 25.000 personas que se devolvieron al país y le aportaron a la ciencia y la tecnología”, afirmó.

Finalmente, Castañeda cuestionó que el Gobierno no presentara una alternativa para reemplazar el programa. “Lo más grave es que no hubo una segunda opción. Acabaron con Colfuturo, pero no dijeron cómo iban a seguir impulsando la academia y la ciencia”, concluyó.

