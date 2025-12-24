Energía para los territorios olvidados: Gobierno llevó electricidad a más de 17.500 personas

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, IPSE, presentó desde Isla Grande el balance de su gestión 2025, en donde destacaron la expansión de soluciones energéticas sostenibles en territorios que históricamente han estado por fuera del sistema eléctrico nacional.

La jornada se desarrolló en un punto estratégico del Caribe colombiano, donde funciona una granja agrovoltaica que integra producción agrícola y generación solar, consolidándose como una experiencia piloto de alto impacto en el marco de la Transición Energética.

De acuerdo con el informe presentado, se ejecutaron iniciativas que permitieron mejorar o garantizar el acceso a la energía a más de 17.500 usuarios, mediante sistemas solares fotovoltaicos, soluciones híbridas y obras de fortalecimiento de redes locales. Las acciones se concentraron en departamentos como La Guajira, Chocó, Vaupés, Vichada, Guaviare, Cauca, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Casanare.

Durante el cierre de gestión, el director del IPSE, Danny Ramírez, señaló que la energía cumple un papel central en la reducción de brechas sociales, al facilitar el desarrollo productivo, la permanencia escolar y el acceso a servicios básicos en zonas rurales, insulares y de difícil acceso.

Isla Grande fue seleccionada como sede del evento por representar el enfoque territorial de la política energética del Gobierno Nacional, orientada a llevar soluciones diferenciales y sostenibles a las zonas no interconectadas.

Así le hace seguimiento la Contraloría a la transición energética

Germán Castro, contralor delegado para el sector de Minas y Energía explicó que su oficina se enfoca en gestionar alertas tempranas al Ministerio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tanto de niveles de abastecimiento como de alzas injustificadas en el valor de las tarifas.

Respecto de la disposición de oferta de los servicios energéticos, Castro enfatizó en la necesidad que tiene el país de que el Gobierno Nacional de respuesta a la falta de garantías en el suministro de gas, pues indicó que las reservas alcanzarán para 5 años, como mucho, y a la fecha no hay proyectos estables que garanticen el servicio pasado ese tiempo.