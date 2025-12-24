Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 24

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy miércoles 24 de diciembre se adelantan labores de reparación y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Las delicias

Carrera 41 número 4B 35

Santa Teresita

Calle 7ma Oeste con Carrera 1A Oeste

Saavedra Galindo

Calle 30 número 17F05

Prados del Norte

Calle 34 con avenida 2A Norte

ENERGÍA

Todo funciona con normalidad

ALCANTARILLADO

Limpieza y mantenimiento al Canal Oriental a la altura de Paso de Comercio y Alfonso López

