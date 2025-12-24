Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 24
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy miércoles 24 de diciembre se adelantan labores de reparación y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Las delicias
Carrera 41 número 4B 35
Santa Teresita
Calle 7ma Oeste con Carrera 1A Oeste
Saavedra Galindo
Calle 30 número 17F05
Prados del Norte
Calle 34 con avenida 2A Norte
ENERGÍA
Todo funciona con normalidad
ALCANTARILLADO
Limpieza y mantenimiento al Canal Oriental a la altura de Paso de Comercio y Alfonso López