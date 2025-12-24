Hoy por Hoy Cartagena

Cemento País deleitó a las familias en el Parque Flanagan en Cartagena

Regalaron rosquitas a todos

La “Rosquitatón” de Cemento País llegó al Parque Flanagan, llevando alegría y deliciosas rosquitas a los niños y familias que se dieron cita en el lugar. Esta iniciativa de Cemento País busca seguir integrando a las familias y promover la unión y el disfrute en espacios públicos.

“Estamos emocionados de ver la sonrisa en los rostros de los niños y las familias que disfrutaron de nuestras rosquitas. Es un placer para Cemento País poder contribuir a la felicidad de nuestra comunidad y seguir siendo parte de los momentos especiales de las familias”, expresó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

La “Rosquitatón” es una muestra del compromiso de Cemento País con la comunidad y su objetivo de crear experiencias inolvidables para todos.

