Alcaldía de Cartagena salva la casa de una adulta mayor con muro de contención reforzado

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, y a través del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, logró salvaguardar la vivienda de la señora Rosalina Contreras, ubicada en el barrio San José de los Campanos, la cual se encontraba en alto riesgo debido a las fuertes corrientes del canal Calicanto, cuyas aguas provienen del vecino municipio de Turbaco.

Durante más de siete años, la señora Rosalina vivió con la incertidumbre de perder su hogar a causa del deterioro progresivo de los cimientos, provocado por el paso constante del canal a lo largo de uno de los costados de su vivienda. Gracias a la intervención oportuna de Valorización Distrital, hoy su casa se encuentra protegida de manera definitiva.

El director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, Rafael Morales, explicó que la solución implementada consistió en la construcción de un muro de contención tipo Invías, similar a los utilizados en grandes taludes de carreteras. “Se trata de un muro en concreto de 30 centímetros de espesor, reforzado con varilla 5/8, con pata de anclaje y zapata estructural que evita desplazamientos, además de una protección en piedra para impedir filtraciones de agua. Esta obra garantiza la estabilidad de la vivienda a largo plazo y, adicionalmente, incrementa el valor del predio”, señaló Morales.

Por su parte, el ingeniero Nayib Jiménez destacó que este tipo de intervención técnica “puede replicarse en otros sectores de la ciudad donde existan viviendas en condiciones similares de riesgo”.

La señora Rosalina Contreras, beneficiaria directa de la obra, expresó su agradecimiento a la Administración Distrital:

“Estoy muy agradecida con el alcalde Dumek Turbay Paz y con el equipo de Valorización Distrital por apersonarse de mi caso y sacarlo adelante. Hoy puedo decir que recibí el mejor regalo de Navidad: la seguridad y tranquilidad de mi hogar”.

La Administración Distrital reafirma su compromiso de continuar trabajando por la protección de las comunidades, la mitigación del riesgo y el bienestar de las familias cartageneras.