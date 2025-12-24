Afinia despliega más de 950 brigadistas para asegurar la energía en Navidad y Fin de Año

Con el compromiso de acompañar a usuarios y visitantes durante una de las temporadas de mayor demanda eléctrica del año, Afinia, filial del Grupo EPM, activó su Plan de Contingencia Navidad y Fin de Año 2025, para minimizar eventos no programados y garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad en el servicio de energía.

Desde el mes de noviembre, la compañía adelanta un plan operativo que contempla el despliegue de más de 950 personas, entre personal técnico, operativo y administrativo, así como cuadrillas especializadas para la atención de daños en media, baja y alta tensión, poda preventiva, operación domiciliaria, manejo de equipos pesados y operación permanente de almacenes propios. Este esquema permitirá una respuesta rápida y eficiente ante cualquier contingencia.

Afinia priorizó además acciones preventivas y un seguimiento especial en zonas de alta concentración de personas, sectores turísticos, centros históricos, corredores comerciales y puntos estratégicos de ciudades y municipios como Cartagena, Montería, Sincelejo, Valledupar, Bosconia, Lorica, Planeta Rica y Mompox, así como en áreas con alta afluencia por celebraciones religiosas, eventos culturales y actividades propias de la temporada decembrina.

Como parte de las medidas, la compañía adelantó trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica, que incluyeron inspecciones termográficas, poda técnica, intervención de puntos críticos en redes de media y baja tensión, reposición de elementos, pruebas predictivas a transformadores y labores en subestaciones y líneas de alta tensión, fortaleciendo la confiabilidad del sistema.

Durante toda la temporada, el Centro de Operación de Red (COR) operará de manera continua, en articulación con el área de Seguridad y en coordinación con las autoridades policiales y militares, para facilitar una operación segura y una atención oportuna ante cualquier incidente.

Afinia recuerda a sus clientes-usuarios que mantiene habilitados sus canales de atención 24/7: la Línea Afinia 115, AfiniApp, el chat en www.afinia.com.co y WhatsApp 304 243 3322, para reportar fallas o recibir información.

Con este plan especial, Afinia ratifica su compromiso de trabajar con anticipación, responsabilidad y cercanía para que las familias puedan disfrutar una Navidad y un Fin de Año con un servicio de energía más confiable que enciende e impulsa el progreso del caribe.

