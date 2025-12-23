Yeison Landero cierra un 2025 de récords con seis giras internacionales exitosas

El 2025 marcó un momento sin precedentes para el colombiano Yeison Landero, heredero directo del legado de Andrés Landero, el “Rey de La Cumbia”. Con seis giras internacionales, el artista de los Montes de María consolidó un año vibrante donde la Cumbia Campesina sonó en los escenarios más importantes de Estados Unidos, Europa, México y Argentina.

Europa: La Cumbia Campesina llegó a WOMEX y conquistó nuevos territorios

La presencia de Yeison en WOMEX, Finlandia, el mercado de músicas del mundo más influyente del planeta, marcó un hito para la tradición sabanera. Desde Tampere hasta Bruselas, Zúrich, Viena, Nantes y París, el Europa Tour 2025 presentó por primera vez su propuesta en ciudades clave del circuito global de la música.

Estados Unidos: Tres giras en un mismo año y más de 30 conciertos

El 2025 también consolidó la presencia de Yeison en Norteamérica con Tres giras consecutivas por Estados Unidos:

Gira de Invierno – Costa Este

Yeison inició el año en la Costa Este con presentaciones en Kingston, Amherst, Nueva York, Queens, Brooklyn, Baltimore, Philadelphia, Richmond, State College y Washington, DC..

“Cumbia Sin Fronteras” – Verano

Más de 20 conciertos en ciudades como Queens, Chicago, Pittsburgh, Minneapolis y Cleveland, llevando la raíz campesina de San Jacinto a escenarios culturales, museos y festivales.

“La Ruta de la Cumbia” – Otoño

Un recorrido que lo llevó por primera vez a territorios como California, Texas, Ohio e Indiana, expandiendo el mapa de la cumbia tradicional en la Unión Americana.

En estas giras, Yeison llevó su propuesta a espacios emblemáticos como el Kennedy Center, el Cleveland Museum of Art, el Cedar Cultural Center y el Lowell Folk Festival, reuniendo audiencias diversas bajo un mismo ritmo: la Cumbia como lenguaje universal.

Argentina: actuación histórica en el Movistar Arena con La Delio Valdez

Otro de los grandes momentos del año fue su participación en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde Yeison fue invitado especial en un concierto multitudinario de La Delio Valdez, acercando la cumbia de raíz colombiana a uno de los escenarios más importantes del Cono Sur.

Su visita también incluyó dos shows que conectaron profundamente con el público de Zona Norte y Palermo, junto a las agrupaciones Los Tercos y Zonanorte Soundsystem.

Durante su paso por la ciudad, Yeison compartió escenario y fraternidad musical con Pablo Lescano, figura clave de Damas Gratis y uno de los íconos más influyentes de La Cumbia villera.

México: Landero escribe y presenta el prólogo del libro “Yo Soy La Cumbia” en la FIL Guadalajara

En México, Yeison participa como invitado especial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presenta el libro Yo Soy la Cumbia (Editorial UDG), para el cual escribió el prólogo. Su intervención reafirmó su papel como una de las voces más representativas del movimiento actual de La Cumbia.

Una voz que viaja con raíz, identidad y resistencia

Con su acordeón como estandarte, Yeison Landero ha llevado la tradición de Los Montes de María a escenarios internacionales donde La Cumbia no solo se escucha: se celebra, se aprende y se reconoce como patrimonio vivo del continente. Hoy, Landero se consolida como un referente indiscutible de La Cumbia contemporánea, un artista que honra la raíz mientras impulsa su evolución hacia nuevos territorios.