Vicepresidente y director de Salud de la Fiduprevisora salieron del Fomag y luego los reintegraron
Desde Fecode confirmaron la salida y el reintegro de ambos funcionarios al Fomag, ¿qué pasó?
Herman Bayona y logo del Fomag. Fotos: X @FomagOficial / página del Fomag
Fuentes desde la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) le confirmaron a La W que se les notificó un anuncio sobre la salida del Fomag del vicepresidente de la Fiduprevisora, Hermán Bayona, y del director de Salud, Jorge Bernal. Sin embargo, lo llamativo es que los reintegraron al poco tiempo.
Cabe recordar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es donde se maneja el dinero de los profesores para la salud y las pensiones.
