Trágico desenlace en riña: un hombre muerto y un capturado en Santa Ana

Un violento enfrentamiento terminó en tragedia en Santa Ana, Barú, zona insular de Cartagena. Hacia las 11:50 p. m., Dairon Martínez Herrera, de 39 años y dedicado a oficios varios, perdió la vida tras recibir múltiples heridas con arma blanca en medio de una riña.

Según el reporte de la comunidad, la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un Centro de Atención Primaria, pero lamentablemente ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La reacción de las autoridades permitió la captura de un sujeto de 28 años, señalado como el presunto agresor, quien fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de homicidio.

Durante las labores de verificación, se conoció que el hoy occiso registraba tres anotaciones judiciales relacionadas con tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que busca esclarecer los motivos exactos que desencadenaron la fatal disputa.

El hecho se registró el pasado domingo 21 de diciembre de 2025.