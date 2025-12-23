Tragedia en la vía Arjona: joven motociclista muere tras chocar de frente contra una tractomula

Las carreteras de Bolívar se tiñeron de luto tras un fatal accidente de tránsito en la vía que comunica al municipio de Arjona con el corregimiento de Sincerín.

El siniestro, ocurrido exactamente en el kilómetro 64 de la Ruta 9005, cobró la vida de un hombre identificado por la Policía de Bolívar como Juan Daniel Acevedo Mendoza, quien falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos debido a la violencia del impacto.

Según el reporte oficial de las autoridades de tránsito, Acevedo Mendoza se movilizaba en una motocicleta Bajaj Discover azul en sentido San Onofre – Cartagena.

La hipótesis inicial apunta a que el motociclista habría invadido el carril contrario, lo que provocó una colisión frontal contra un tractocamión marca Kenworth que circulaba en sentido opuesto.

Pese a que el conductor del vehículo de carga resultó ileso, no pudo evitar el choque ante la inesperada maniobra, ocurrido la tarde de este lunes 22 de diciembre.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaron la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cadáver, mientras las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las causas del siniestro.

En vísperas de Navidad, las autoridades de Bolívar hicieron un llamado urgente a la prudencia y al respeto por las normas viales para evitar que más familias sigan siendo víctimas de la accidentalidad en el departamento.