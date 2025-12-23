Torneo Colombiano 2026-I: Dimayor anunció el calendario completo de 15 fechas

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó el fixture oficial de la fase regular de Torneo Colombiano 2026-I. En total serán 16 equipo que jugarán la segunda categoría del fútbol colombiano, buscando ascender a la primera división como lo hicieron este año Jaguares y Cúcuta Deportivo.

Luego de que se realizará el sorteo oficial de la Dimayor para la primera fecha del Torneo de la B, oficiado el 10 de diciembre en Medellín, en el que estuvieron los 36 presidentes de los clubes inscritos al ente regulador del fútbol en Colombia. Ya se dio a conocer, cómo serán los cruces del todos contra todos.

Aunque no se tiene fecha confirmada, para el inicio de este campeonato, se sabe que estaría comenzando a mediados de enero. “Más adelante, y mediante el software especializado, se darán a conocer las fechas y horarios de las primeras 15 jornadas del Torneo Colombiano del primer semestre del próximo año”, explicó la Dimayor.

¿Atlético Huila cambiará de sede?

Entre las novedades que tendrá el siguiente semestre de la segunda división del fútbol colombiano, esta el cambio de sede de Atlético Huila, que dejará el estadio Plazas Alcid de Neiva para trasladarse a Yumbo, municipio del Valle del Cauca. Petición que fue aprobada por la Dimayor, además también se sabe que cambiará de nombre, pero aún no ha informado cual será el nuevo.

De igual manera, los equipos que descendieron de la primera primera división y ahora buscarán regresar en el 2026 son Envigado Fútbol Club y Unión Magdalena.

Fixture completo del Torneo 2026-I