Renta Ciudadana modifica temporalmente sus horarios de atención en Cartagena

Los programas Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA informan a la ciudadanía que, con motivo de la Navidad y fin de año, en la programación de actividades institucionales se realizarán modificaciones temporales en los horarios de atención en los puntos habilitados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas medidas buscan facilitar la participación del equipo de trabajo en las tradiciones navideñas y tiempo en familia.

El servicio al público funcionará de la siguiente manera:

• Miércoles, 24 de diciembre: atención hasta mediodía.

• Jueves, 25 de diciembre: puntos cerrados por festivo.

• Miércoles, 31 de diciembre: puntos cerrados.

Las fechas de apertura de atención de 2026 se estarán anunciando previamente.

Asimismo, se recuerda a los cartageneros que pueden resolver sus inquietudes en los puntos habilitados: Los Alpes, Blas de Lezo, Centro Intégrate, Pasacaballos, Casa de Justicia de Chiquinquirá, Bocachica, El Pozón, Nuevo Paraíso, San Francisco, Ciudadela 2000, CRAV, Casa de Justicia de El Country.

Para verificar información oficial, pueden seguirnos a través de las cuentas de Instagram y Facebook como @rentaciudadanactg