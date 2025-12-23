Procuraduría exhorta a EMCALI a reiniciar proceso para alianza de alumbrado público en Cali

La Procuraduría General de la Nación exhortó a EMCALI a reiniciar el procedimiento de contratación para la selección de un aliado estratégico encargado de la prestación del servicio de alumbrado público en Cali, tras advertir constantes irregularidades que podrían vulnerar principios constitucionales como la transparencia, la publicidad y el debido proceso.

En un oficio dirigido al gerente general de EMCALI, Roger Mina, el Ministerio Público aseguró que la empresa no ha definido un procedimiento claro, con etapas, reglas, plazos ni un cronograma completo para la selección del aliado estratégico.

Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la denominada “invitación no vinculante” enviada por EMCALI a potenciales interesados.

Según la Procuraduría, la empresa no ha sustentado formalmente que dicha invitación haga parte de una etapa de planeación, ni ha precisado en qué momento se considera abierto el proceso, lo que genera ambigüedad y afecta la seguridad jurídica de los interesados y de la ciudadanía.

El organismo de control también advirtió que EMCALI habría aplicado de manera indebida su Manual de Contratación a un procedimiento de alianza estratégica, pese a que ese mismo manual excluye este tipo de contratos. Esta situación, señaló la Procuraduría, podría constituir una posible vulneración a los principios de buena fe, confianza legítima e imparcialidad.

No hay proceso en el SECOP

Otro punto crítico identificado es la falta de publicidad del proceso en el SECOP II. La Procuraduría recordó que la Ley 2195 de 2022 obliga a publicar toda la información contractual desde la etapa precontractual, por lo que no resulta válido omitir la publicación bajo el argumento de que el proceso no ha sido formalmente convocado.

Adicionalmente, el Ministerio Público cuestionó las respuestas entregadas por EMCALI frente al contrato de consultoría 500-CCT-3176-2025, al considerar que fueron generales y evasivas, sin decir con precisión las actuaciones tras la finalización del contrato ni las actividades ejecutadas por el contratista en la etapa de liquidación.

Ante este panorama, la Procuraduría recomendó a EMCALI reiniciar el proceso de selección del aliado estratégico, garantizar la publicación de toda la información desde la fase precontractual, definir previamente un procedimiento claro y contar con los productos completos de la consultoría que soporta el proceso .

El ente de control aclaró que su actuación no implica “coadministración” ni injerencia, sino el ejercicio de sus funciones constitucionales para prevenir riesgos y asegurar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública, incluso en entidades con regímenes especiales como EMCALI .

La advertencia fue realizada por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que desde julio de 2024 adelanta vigilancia preventiva sobre este proceso.