Polémica en Cartagena: Juez deja en libertad al hijo de ‘Papá Pitufo’ procesado por feminicidio

Un juez de control de garantías ordenó la libertad de Juan Diego Marín Franco, de 38 años, quien permanecía recluido tras ser señalado de atacar con un arma blanca a su pareja sentimental el pasado 23 de septiembre en un condominio de Manzanillo del Mar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El togado basó su decisión en que, presuntamente, ya no existen los riesgos constitucionales que justificaban su detención preventiva, considerando que la víctima ya no se encuentra en peligro inminente.

La decisión generó un rechazo inmediato de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público, quienes apelaron la medida. El ente acusador sostiene que la libertad de Marín Franco desconoce los protocolos de protección a las víctimas y carece de una perspectiva de género adecuada, teniendo en cuenta que la mujer quedó inconsciente y debió ser reanimada y operada de urgencia tras el brutal ataque.

A pesar de que el procesado enfrenta cargos por feminicidio en grado de tentativa, delito que no aceptó, ahora seguirá el proceso judicial fuera de prisión. El caso, que conmocionó a la Zona Norte de Cartagena, sigue bajo la lupa de las autoridades mientras se resuelve el recurso de apelación que busca devolver al señalado a un centro carcelario.