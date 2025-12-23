Más de 400 niños de Clemencia, Bolívar, recibieron regalos

Clemencia vivió una jornada cargada de alegría y solidaridad gracias a la entrega de más de 400 regalos a niños y niñas del municipio, una iniciativa liderada por el Instituto Municipal de Tránsito de Clemencia, la Empresa de Tránsito y Transporte de Clemencia SAS y la Fundación AGM Huellas de Piedra, con el acompañamiento de la gestora social, Amalfi Coneo.

La actividad, pensada para llevar un mensaje de esperanza en esta temporada decembrina, reafirma el compromiso de las instituciones con la niñez, especialmente con aquellos menores en condición de vulnerabilidad, quienes encontraron en este gesto una razón más para sonreír en Navidad.

El director del Instituto Municipal de Tránsito de Clemencia, Elmer Rojas, destacó el sentido social de la jornada y señaló que estas acciones buscan fortalecer valores fundamentales en la comunidad.

“De esta manera apoyamos a la niñez de Clemencia en Navidad, una fecha que nos invita a compartir y a pensar en los demás, especialmente en nuestros niños”, expresó.

Por su parte, la gestora social Amalfi Moneo agradeció el respaldo constante de las entidades aliadas y resaltó que este esfuerzo conjunto se ha convertido en una tradición que crece cada año.

“Año tras año estas instituciones se vienen sumando con el propósito de hacer más felices a nuestros niños. Son detalles sencillos, pero llenos de amor, que también alegran a las familias de Clemencia”, manifestó.

El impacto de la jornada fue valorado por la comunidad. Gina Ruiz, madre de familia, expresó su agradecimiento a la Fundación AGM Huellas de Piedra, y a la Empresa de Tránsito y Transporte de Clemencia SAS por tener en cuenta a los niños más vulnerables del municipio. “Estos regalos representan mucho para nuestros hijos y para nosotros como padres”, señaló.El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios, también resaltó la importancia de este tipo de iniciativas en la temporada navideña y reiteró el compromiso de la administración municipal.

“El interés de nuestro gobierno es llevar felicidad a todos los hogares de Clemencia. Agradecemos a la Fundación AGM Huellas de Piedra y a la Empresa de Tránsito y Transporte de Clemencia SAS por sumarse a este propósito y trabajar unidos por el bienestar de nuestra gente”, concluyó.

Con este gesto solidario, Clemencia reafirma que la Navidad se construye con unión, compromiso social y acciones que transforman sonrisas en esperanza.