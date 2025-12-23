La música de cámara brillará con luz propia en el XX Cartagena Festival de Música

En tres escenarios, la Capilla del Hotel Sofitel Santa Clara, el auditorio del Palacio de la Proclamación y la Capilla del Hotel Charleston Santa Teresa, se presentarán destacados solistas y cuartetos.

Además de las envolventes experiencias orquestales y de unas nuevas propuestas que lo acercan a las búsquedas contemporáneas, el vigésimo Cartagena Festival de Música, que se realizará del 4 al 12 de enero, reservará un destacado espacio para la música de cámara.

Esas experiencias íntimas, protagonizadas por destacados solistas y pequeños grupos instrumentales, se desarrollarán en espacios arquitectónicos únicos, que tienen una acústica envolvente, como la Capilla del Hotel Sofitel Santa Clara, el auditorio del Palacio de la Proclamación y la Capilla del Hotel Charleston Santa Teresa.

Esta edición especial, con la que se celebrarán los 20 años del encuentro musical, tendrá como temática principal El alma y el cuerpo. Universalismo musical y las escuelas populares. El recorrido inicia con la perfección estructural del barroco y finaliza con la expresividad de las escuelas nacionalistas.

Bajo esa línea, la primera sección de la programación de música de cámara iniciará con el gran exponente del barroco, Johann Sebastián Bach. El lunes 5 de enero, a las 11 a. m., el violinista Simón Zhu, la flautista Silvia Careddu y el pianista Albert Cano-Smit protagonizarán el concierto Bach y el barroco: el espíritu de la música.

En el concierto vespertino de esa misma jornada, a las 4 p. m., a las composiciones de Bach se unirán las del italiano Gregorio Allegri y las del alemán Heinrich Schütz, en un recital que contará con la participación del Cuarteto de Cuerdas Indaco, del ensamble vocal Voces8 Scholars y de Simon Zhu

El martes 6 de enero iniciarán las presentaciones pianísticas que, como es tradición del Festival, contarán con la participación de algunos de los intérpretes más destacados del instrumento. El italiano Andrea Lucchesini, discípulo de la legendaria María Tipo, se presentará ese 6 de enero, a las 11 a. m. en el Santa Clara, con un repertorio compuesto por sonatas de Mozart y Beethoven.

A las 4 p. m. de ese día, el Cartagena Festival de Música recibirá a uno de los mejores arpistas del mundo, el francés Xavier de Maistre, quien interpretará la Sonata para arpa en do menor de Giovanni Battista Pescetti. Ese concierto también contará con la participación del Cuarteto de Cuerdas Indaco.

El miércoles 7 de enero será el último día de programación en el Santa Clara, iniciando a las 11 a. m. con la joven pianista alemana Elisabeth Brauss y un repertorio que incluye composiciones de Mozart, Beethoven y Haydn.

En la presentación de las 4 de la tarde, la figura central será “el alma cosmopolita de Beethoven”, con sus cuartetos de cuerda que serán interpretados por el Cuarteto de Cuerdas Indaco. El repertorio se complementará con una selección de las Veinticinco canciones escocesas del compositor alemán, interpretadas por Voces8 Scholars junto al pianista ruso Artem Kuznetsov.

Schubert, Debussy y Chopin en el Palacio de la Proclamación

El auditorio del Palacio de la Proclamación será el epicentro de la música de cámara el jueves 8 de enero. A las 11 a. m., subirá al escenario otro de los pianistas internacionales invitados al Festival, el italiano Gabriele Strata, quien interpretará reconocidas piezas creadas para el instrumento como el Nocturno L. 82 de Debussy, la Polonesa-Fantasía de Chopin y las Tres piezas para piano, D. 946 de Schubert.

El concierto de las 4 p. m. de ese día contará con la participación de la flautista Silvia Careddu, a quien se sumarán dos destacados intérpretes colombianos: el violonchelista Santiago Cañón-Valencia y el pianista Mauricio Arias-Esguerra.

El alma errante de Schubert será el nombre de esta presentación, que incluirá curiosidades como la Sonata para flauta y piano n.° 4 de Ferdinand Ries y el Trío para flauta, violonchelo y piano de Carl Maria von Weber. El repertorio se complementará con obras de Carl Reinecke y Franz Schubert.

Maxim Vengerov, en el Santa Teresa

Una de las grandes estrellas del XX Cartagena Festival de Música será el ruso Maxim Vengerov, considerado como uno de los mejores violinistas de su generación. Vengerov protagonizará dos conciertos, junto a la pianista kazaja Evgenia Startseva, en la Capilla del Hotel Charleston Santa Teresa.

El viernes 9 de enero, a las 11 a. m., Vengerov y Startseva interpretarán la Sonata para violín, op. 134 de Shostakovich y Recuerdo de un lugar querido, una conmovedora composición de Tchaikovsky

El repertorio del concierto del dueto del sábado 10 de enero, también a las 11 a. m., incluirá creaciones de compositores de otras latitudes, como el alemán Johannes Brahms, de quien se escuchará una selección de sus reconocidas Veintiún danzas húngaras, el polaco Henryk Wieniawski y el español Pablo de Sarasate

Esta sección de la programación también contará con el aclamado Cuarteto de Cuerdas Pavel Haas, que el 9 de enero, a las 4 p. m., interpretará piezas de Bach y Dvořák. En esa presentación también participarán la violinista Leticia Moreno y el pianista Matan Porat, que tocarán la famosa Sonata Kreutzer de Beethoven.

Finalmente, el 10 de enero a las 4 p. m., se realizará el concierto La música eslava y sus raíces nacionales, en el que el Pavel Haas ejecutará composiciones de los checos Joseph Suk, Bedřich Smetana y Leoš Janáček.