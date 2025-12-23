La CAF se suma a Vamos Pa’ Lante con millonario aporte de 120.000 dólares. Fotos: CAF, Getty Images y suministrada.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La CAF se suma a Vamos Pa’ Lante 2025 con millonario aporte de 120.000 dólares

Este martes, 23 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Rodrigo Peñailillo, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quien habló sobre la donación de la entidad a la campaña Vamos Pa’ Lante.

“La educación es un pilar muy importante dentro de las cosas que hacemos nosotros”, aseguró Peñailillo en su primera intervención.

Lea más: Grupo Aval apoya a Vamos Pa’Lante con una donación de 450 millones de pesos

Y agregó, en el caso de Colombia, que la educación “es uno de los sectores que a nosotros nos interesa mucho para reducir, justamente, aquellas brechas de seguridad y pobreza que en la región persisten, especialmente, en aquellos territorios que están más alejados de todos los grandes centros urbanos”.

De esta forma, Peñailillo reveló que la CAF se sumará a la campaña Vamos Pa’ Lante 2025 con un millonario aporte de 120.000 dólares, que en pesos colombianos, a la fecha, equivalen a poco más de 450 millones.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause La CAF se suma a Vamos Pa’ Lante 2025 con millonario aporte de 120.000 dólares 10:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: