Inició capacitación a conductores de coches eléctricos en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias avanza en firme con el proceso para sustituir los coches tirados por caballos en el Centro Histórico por coches eléctricos, con el inicio del proceso de capacitación a 60 personas, quienes serán los conductores de los nuevos carruajes eléctricos, para que presten un servicio responsable y de calidad, dejando atrás el maltrato animal en la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La formación fue realizada por el DATT, la Umata y Corpoturismo, esto luego de un proceso de convocatoria ampliamente divulgado para hombre y mujeres interesados en este nuevo proceso.

Cartagena de Indias es la primera ciudad del mundo en implementar el sistema integral de servicios turísticos sostenibles 100% eléctricos con una flota de 60 coches, preservando su transición y proyectando la sostenibilidad.

Capacitación para un servicio de calidad

El ciclo formativo inicial incluyó: capacitación en educación vial, con el propósito de generar compromiso para una conducción responsable, prevención de siniestros y conductas de riesgo; capacitación en historia de Cartagena, a cargo del director del Museo Histórico de Cartagena, Moisés Álvarez; inglés, para facilitar la comunicación con el turismo internacional, y componente de atención al turista para prestar un servicio de calidad.

La convocatoria para este proceso estuvo abierta durante una semana, a través del DATT, para conductores que cumplieran con los requisitos establecidos en el proceso de selección.

“Iniciamos este proceso de formación para que estos nuevos operadores de los coches eléctricos sean los mejores anfitriones turísticos para la ciudad. Este es un hecho histórico que pone a Cartagena en el panorama mundial como la primera ciudad con este modelo de desarrollo y turismo sostenible”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Turismo sostenible en la Superciudad

Con la entrada en operación de los coches eléctricos, Cartagena de Indias fortalece su apuesta por el turismo responsable y el compromiso con el bienestar animal, mediante la implementación de un transporte cero emisiones de gases, tecnológico e innovación en producto turístico.

“Desde Corpoturismo fortalecemos la apuesta de la ciudad por promover un turismo responsable que prioriza el bienestar animal y el uso de energías limpias, de ahí que la capacitación de los conductores de coches incluirá un fuerte componente de atención al turista e inglés, para facilitar la comunicación con los extranjeros y avanzar en una mejor competitividad”, mencionó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Hito mundial de bienestar animal

En esa misma línea, desde la Umata se celebró la decisión y cooperación del grupo de conductores, así como de la conciencia de respeto por la integridad animal, resaltando que la ciudad se convierte en un hito mundial en sostenibilidad.

“Hoy, 23 de diciembre, la historia se divide en dos. Ya no veremos caballitos trabajando sino hombres y mujeres produciendo, con energías limpias. La ciudad sigue trazando un nuevo rumbo liderado por el alcalde, que es devolverle el brillo y el esplendor a Cartagena”, expresó Adolfo Pérez, director de la Umata.

La operación de los coches eléctricos cuenta con el respaldo de la Resolución No. 20243040046465 de 2024 y Anexo Técnico 79 del Ministerio de Transporte, la cual reglamenta los requisitos, procedimientos y condiciones para el tránsito urbano de carrozas eléctricas con fines turísticos.

Voces de los conductores capacitados

El grupo de conductores en capacitación lo integran ciudadanos que atendieron la convocatoria que fue ampliamente difundida, también mujeres del programa del distrito Violeta al Volante y algunos cocheros de los antiguos carruajes.

Las asistentes a la capacitación resaltaron la pertinencia y la importancia de este proceso de formación.

“Me parece una excelente capacitación, sobre todo para nosotros las personas jóvenes, esto nos va a permitir a encontrar la mejor manera para aprender sobre el turismo y nuestra hermosa ciudad. Pienso que ya era hora que un alcalde hiciera este tipo de cambios para la ciudad”, expresó Gabriela Pérez, asistente.

Este proceso de formación se realiza como antesala a la entrada en operación de los coches eléctricos en el Centro Histórico de Cartagena, sustituyendo los carruajes jalados por caballos y eliminando el maltrato animal.