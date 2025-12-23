Hoy por Hoy Cartagena

Horario de atención para Navidad y Fin de Año en oficinas de Afinia

Los canales virtuales también estarán habilitados

Para Afinia, filial del Grupo EPM, lo más importante es la atención de los clientes-usuarios, conocer sus requerimientos en materia de prestación del servicio y brindar una oportuna respuesta conforme a las necesidades de cada población y territorio.

Durante esta temporada de Navidad y Fin de Año, mientras los clientes-usuarios comparten con sus seres queridos, Afinia continúa disponible a través de sus canales virtuales y del Contact Center, garantizando la atención de solicitudes, consultas, reportes, acuerdos de pago y ventas de energía a la medida.

Con motivo de las festividades, algunas oficinas comerciales y puntos de pago tendrán horarios especiales. Estos pueden ser consultados en el sitio web www.afinia.com.co, en la sección Hogares.

Afinia recuerda que mantiene habilitados los siguientes canales de atención:

• Oficina virtual: www.afinia.com.co, disponible 24/7.

• Aplicación móvil: AfiniaApp, disponible en Google Play y App Store, disponible 24/7.

• ALIX – Asistente Virtual: disponible 24/7.

• WhatsApp ALIX: 304 243 33 22.

• Contac Center:

o Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio, disponible 24/7.

o Líneas 605 650 21 20 o 01 8000 919191 para trámites y asuntos comerciales en su horario habitual de Lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm en días hábiles y sábado de 7:00 am a 12:00 m.

La compañía reitera su compromiso de mantener habilitados sus canales de atención para que los usuarios puedan resolver inquietudes, realizar pagos y reportar novedades en el servicio de manera oportuna durante esta temporada festiva.

