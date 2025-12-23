El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Esta medida no está considerada”: MinHacienda asegura que no habrá impuesto del 5x1.000

Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, pasó por los micrófonos de La W y se refirió a la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

Según el jefe de la cartera, esta decisión ha sido analizada y estudiada por diferentes juristas. “Creemos que existen las razones suficientes para plantear la emergencia económica”, dijo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

¿Habrá 5x1.000?

Asimismo, aseguró que el impuesto del 5x1.000 no se hará. “Esta información que está implementando el 5x1000 es absolutamente falsa. El Gobierno no ha considerado establecer el impuesto del 5x1000″.

Y agregó: “Quiero claramente informar que esta medida no está considerada entre las medidas de la emergencia económica”.

¿Habrá medidas de recaudo?

Ávila enfatizó en que sí están consideradas unas medidas de recaudos a través de impuestos nuevos al patrimonio y dirigidos hacia los patrimonios altos en el país, afirmando que se está subiendo la tarifa del impuesto al patrimonio como una de las medidas del 0.5 al 5% sobre los mayores patrimonios en el país.

“Estoy hablando de patrimonios que suben más allá de 3.600 millones de pesos y que llegan hasta 100.000 millones de pesos”, explicó.

De este modo, reveló que lo que se está planteando es que los patrimonios que están entre 3.600 y 6.000 millones de pesos, se les sube la tarifa al 1%.

Patrimonios entre 6.000 millones y 12.000 millones de pesos llegan al 2%.

Patrimonios entre 12.000 millones y 100.000 millones llegan al 3%.

Patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos tienen una tarifa del 5%, “estableciendo un modelo totalmente progresivo”.

Puede leer: “No se tiren la economía”: Andesco rechaza eventual declaración de emergencia económica

Demás medidas ante la emergencia económica

Además, habló de unas medidas en relación con el sector financiero. “Hemos planteado una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 que hoy en día existen sobre el impuesto de renta para el sector financiero, llevándolo hasta una tributación que equilibre un poco más las exigencias y necesidades de ingresos del Gobierno”.

Y recalcó que el Gobierno no está considerando establecer impuestos del 5x1.000.

Le puede interesar: ¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan

Escuche la entrevista completa aquí

Play/Pause Emergencia económica: MinHacienda revela los impuestos que habrá e insiste en justificación válida 26:39 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo