Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 23

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy martes 23 de diciembre se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Alirio Bora Beltrán

Carrera 26 B con 76

Miraflores

Carrera tercera con 26

San Fernando nuevo

Carrera 38 número 5B3 21

ENERGÍA

Sobre el Circuito Diamante, reparación secundaria

Carrera 28 con calle 72i 2 para la normalización del servicio

ALUMBRADO PÚBLICO

Reparación de luminarias:

Caney

El Refugio

Valle del Lili

Ciudad Pácifica

Univalle

El Ingenio

Morichal

El Jardín

José Holguín Garcés

ALCANTARILLADO

Mantenimiento y limpieza en:

Canal Oriental (a la altura del paso de comercio y Alfonso López)

Canal autopista uno, bajando el puente de los 1000 días.

