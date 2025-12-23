Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 23

Hoy martes 23 de diciembre se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Alirio Bora Beltrán

Carrera 26 B con 76

Miraflores

Carrera tercera con 26

San Fernando nuevo

Carrera 38 número 5B3 21

ENERGÍA

Sobre el Circuito Diamante, reparación secundaria

Carrera 28 con calle 72i 2 para la normalización del servicio

ALUMBRADO PÚBLICO

Reparación de luminarias:

Caney

El Refugio

Valle del Lili

Ciudad Pácifica

Univalle

El Ingenio

Morichal

El Jardín

José Holguín Garcés

ALCANTARILLADO

Mantenimiento y limpieza en:

Canal Oriental (a la altura del paso de comercio y Alfonso López)

Canal autopista uno, bajando el puente de los 1000 días.