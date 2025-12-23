Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 23
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy martes 23 de diciembre se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Alirio Bora Beltrán
Carrera 26 B con 76
Miraflores
Carrera tercera con 26
San Fernando nuevo
Carrera 38 número 5B3 21
ENERGÍA
Sobre el Circuito Diamante, reparación secundaria
Carrera 28 con calle 72i 2 para la normalización del servicio
ALUMBRADO PÚBLICO
Reparación de luminarias:
Caney
El Refugio
Valle del Lili
Ciudad Pácifica
Univalle
El Ingenio
Morichal
El Jardín
José Holguín Garcés
ALCANTARILLADO
Mantenimiento y limpieza en:
Canal Oriental (a la altura del paso de comercio y Alfonso López)
Canal autopista uno, bajando el puente de los 1000 días.