Conmoción en el sur de Bolívar por asesinato de comerciante y la quema de su vehículo

El sur de Bolívar se encuentra en máxima alerta tras el hallazgo del cuerpo de José Eulices Castaño García, un reconocido comerciante del corregimiento de Monterrey, cuyo asesinato ha sacudido a la comunidad de Simití y San Pablo.

El crimen, perpetrado con extrema crueldad en el kilómetro 15 de la vía que conecta ambos municipios, incluyó la incineración total del vehículo de la víctima, un acto que las autoridades interpretan como un mensaje de terror en una zona dominada por la presencia de grupos armados ilegales.

Este homicidio es el tercer caso registrado en menos de 24 horas en la región, lo que confirma el fracaso de las medidas de protección en los municipios incluidos en la Alerta Temprana 034-2023 de la Defensoría del Pueblo.

Habitantes de Cantagallo, Morales y Santa Rosa del Sur denuncian que, a pesar de las advertencias sobre el riesgo inminente, la violencia sigue desbordada.

Hoy, los líderes comunitarios exigen al Gobierno Nacional una intervención integral que vaya más allá del pie de fuerza, buscando frenar una racha de sangre que amenaza con desestabilizar por completo el sur del departamento.