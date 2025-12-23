Concejo Distrital de Cartagena clausuró el último periodo de sesiones extraordinarias 2025

Durante la jornada, el concejal Armando Córdoba realizó una intervención centrada en la situación de las personas desaparecidas en la ciudad, un tema que, según indicó, debe ocupar la atención prioritaria de las autoridades locales.

“Desde 2019 se registran más de 140 personas desaparecidas en Cartagena, de las cuales más del 80 % continúa sin ser hallada. Este es un dolor que no puede seguir pasando desapercibido; las familias necesitan acompañamiento, respuestas y el respaldo de las instituciones”, expresó Córdoba, quien propuso que el tema sea abordado en el próximo periodo ordinario con las autoridades competentes.

En su discurso de clausura, el presidente del Concejo, Rafael Meza Pérez, destacó el trabajo realizado por la Corporación durante las sesiones extraordinarias, señalando que de los tres proyectos anunciados por la Alcaldía Distrital solo uno fue radicado y aprobado, mientras que los demás no alcanzaron trámite.

“El Concejo asumió con responsabilidad, rigor institucional y sentido democrático el estudio de los asuntos sometidos a su consideración, siempre bajo el propósito de salvaguardar el interés general y contribuir al desarrollo integral de nuestro Distrito. A pesar de los retos, esta Corporación ha cumplido su deber constitucional y reafirma su compromiso con la ciudad”, afirmó Meza.

Asimismo, hizo referencia al proceso de elección del Contralor Distrital, el cual debió suspenderse en cumplimiento de una orden judicial, reiterando que dicho procedimiento se adelantó conforme a los principios de legalidad, transparencia, mérito y publicidad.

Por su parte, el secretario del Interior y delegado del alcalde de Cartagena, Bruno Hernández, dio por clausurado el periodo en nombre del mandatario Dumek Turbay Paz. En su intervención, resaltó la disposición al diálogo y el trabajo articulado entre el Concejo y la Administración Distrital durante el año, e invitó a mantener la unión institucional para continuar transformando la ciudad.

“Clausuramos estas sesiones en un tiempo de reflexión y esperanza. Cartagena enfrenta grandes desafíos, pero también tiene enormes oportunidades. Solo desde la unión y la corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Concejo podremos convertirlas en realidades. Que el 2026 nos encuentre más comprometidos con una Cartagena que avanza y le devuelve la confianza a su gente”, manifestó Hernández.

El secretario finalizó extendiendo un mensaje de feliz Navidad y próspero año nuevo a los concejales, funcionarios, ciudadanía y visitantes de la ciudad, destacando que Cartagena vive una etapa de transformación visible y que “lo mejor está por venir”.