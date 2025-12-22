URT Bolívar radicó demanda en favor del Consejo Comunitario Los Olivos de Calamar

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través del equipo étnico de su Dirección Territorial Bolívar-Sucre, presentó ante los jueces especializados una demanda en favor del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos.

Esta acción tiene como objetivo amparar los derechos de 1.072 personas —de acuerdo con el autocenso realizado—, mediante la restitución de 3.396 hectáreas y 5.695 metros cuadrados, ubicados en el corregimiento de Hatoviejo, municipio de Calamar (Bolívar).

La comunidad de Los Olivos ha demostrado una notable resiliencia en su lucha por la reivindicación de sus derechos, los cuales fueron vulnerados por hechos violentos que incluyeron secuestros, extorsiones y asesinatos perpetrados por grupos armados al margen de la ley.

Existen registros de estos eventos desde 1997 hasta el 2005, año en que se disipó de cierta manera la estela de horror y desesperanza que por muchos años ha marcado este territorio, generando un sinfín de casos de desplazamiento forzado.

Camino hacia una reparación con dignidad

El proceso de restitución inició en el año 2021, cuando la URT focalizó el caso del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos. Posteriormente, en 2023, se desarrolló un estudio preliminar que recomendó la caracterización de las afectaciones territoriales.

En julio de 2025 se llevó a cabo dicha caracterización, seguida en noviembre por la asamblea de cierre de esta fase, en la cual se presentaron a la comunidad los hallazgos del informe sobre las afectaciones, que fue aprobado por el Consejo Comunitario. Ahora, se llego a una etapa crucial con la presentación de la demanda de restitución.

“Este es un paso fundamental para pensar la restitución en clave intercultural, en diálogo directo con los saberes ancestrales y a partir de allí fortalecer los vínculos comunitarios de la comunidad con su propio territorio. De esta manera se construye paz”, declaró Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre.

Principales pretensiones de la demanda

- Restitución del territorio ancestral y reparación integral.

- Garantías para el ejercicio del gobierno propio como comunidad ancestral y autónoma, asegurando que los procesos que se desarrollen en el territorio sean consultados y revisados previamente por sus autoridades.

- Modificación de la resolución 202443006591726, emitida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de incluir al Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos como beneficiario colectivo en el contrato de uso y manejo regulado del bien de uso público denominado Ciénaga El Hobo.

- Protección para el retorno y no repetición.

Danit Escorcia, representante legal del Consejo Comunitario Los Olivos, agradeció a la entidad por el avance logrado en su proceso: “expresamos nuestra gratitud con la URT por su acompañamiento y compromiso inquebrantable, los cuales han sido fundamentales para el impulso de nuestros procesos y la inclusión efectiva de las comunidades, partiendo de sus realidades y necesidades específicas”.

Para la Unidad es de vital importancia la reparación integral de los derechos territoriales de las comunidades étnicas, ya que de esta manera se afianza la identidad de los pueblos; donde sus valores ancestrales en relación con su territorio fungen como base para la reconstrucción del tejido social, garantizando la consolidación de la paz.