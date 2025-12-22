Unicartagena cierra el 2025 consolidada como líder en investigación

Este 23 de diciembre culmina en la Universidad de Cartagena el segundo periodo académico de 2025 y con ello inicia el cese de actividades administrativas. En su balance anual, la institución presentó los principales logros académicos y administrativos que dejan ver su compromiso con la excelencia y la transformación territorial.

Previo al cierre anual, el rector Willian Malkun Castillejo, destacó que “todos los logros fueron posibles gracias al esfuerzo colectivo y al constante apoyo de la comunidad universitaria que ha sabido entender los momentos difíciles, y que obliga al desarrollo de una gestión eficiente en concordancia con lo que merece la Universidad.”

Ampliación de cobertura, innovación educativa y fortalecimiento profesoral

Durante el 2025, la Vicerrectoría de Docencia, liderada por Edna Gómez Bustamante, avanzó de manera significativa en materia de oferta académica. La Universidad de Cartagena reportó la creación de siete nuevos programas, de manera complementaria, siete programas adicionales se encuentran a la espera de registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, entre los que se destacan doctorados, maestrías y programas tecnológicos con enfoque regional.

Uno de los datos más relevantes es el 75 % de avance en la implementación de la política institucional de regionalización. A través de la ampliación del lugar de desarrollo de programas académicos, la Universidad fortaleció su presencia en municipios como Cereté, Lorica, San Juan Nepomuceno, Magangué y Mompox.

La apertura de programas como Trabajo Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Licenciatura en Educación Infantil, Lenguas Extranjeras y el Técnico Profesional en Operación Turística ampliaron su cobertura territorial, permitiendo que más jóvenes accedieran a educación superior de calidad en sus propios municipios.

Asimismo, se registró una ampliación de cupos en programas estratégicos, tanto en modalidad presencial como a distancia.

En relación con el desempeño estudiantil, la Universidad logró igualar el promedio nacional en las pruebas Saber Pro, resultado del plan de fortalecimiento que incluyó más de 120 talleres de competencias genéricas, estrategias de sensibilización y acciones de acompañamiento académico y motivacional a los estudiantes.

Para el próximo año, la Vicerrectoría de Docencia proyecta continuar con la actualización normativa de los docentes de planta, avanzar en nuevos procesos de creación y registro calificado de programas, fortalecer la política de regionalización con enfoque territorial, consolidar estrategias de innovación educativa y ampliar los planes de acompañamiento académico orientados al mejoramiento continuo del desempeño estudiantil.

Modernización, infraestructura y tecnología

La Vicerrectoría Administrativa destaca el 2025 como un año de grandes avances, con más de 20 proyectos de infraestructura ejecutados. Entre ellos, menciona el vicerrector José Villanueva Llerena, resaltan la inauguración de espacios como el Observatorio Financiero y Punto de Bolsa de Valores y la Unidad Imagenología en la Facultad de Odontología. También avanzó la restauración del emblemático Claustro de la Merced.

En materia tecnológica, la Universidad dotó a los centros tutoriales con Wi-Fi en todos sus espacios, superó la meta anual al alcanzar más de 120 pantallas interactivas instaladas y fortaleció la capacidad del Data Center, permitiendo el desarrollo de programas híbridos y mejorando los servicios virtuales.

Se avanzó en el diseño del Sistema de Gestión Ambiental y se implementaron nuevas cámaras internas para fortalecer la seguridad en los campus.

En lo financiero, la Universidad mantiene al día todas sus obligaciones laborales, pese a los retos comunes del sector, y cerrará el año con un manejo responsable y equilibrado.

En 2026 se ejecutarán recursos de balance no utilizados en 2025 para avanzar en proyectos estratégicos, entre ellos nuevas canchas deportivas en la sede Piedra Bolívar, una cancha múltiple en un centro tutorial, ampliación de aulas y laboratorios, y mejoras continuas en bienestar universitario.

Fortalecimiento editorial, movilidad y posicionamiento en rankings globales

Gracias al trabajo coordinado por la Vicerrectoría de Investigaciones, liderada por Harold Gómez Estrada, se imprimieron más de 25 libros académicos y de resultados de investigación, fortaleciendo el sello editorial universitario y ampliando su visibilidad a través de plataformas como Hipertexto, la base de datos e-libros y la librería Remedios La Bella.

La institución reafirmó su posición como referente en investigación a nivel nacional tras los resultados de la Convocatoria 957 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, alcanzando 124 grupos clasificados, lo que representa un incremento cercano al 20 % frente a la convocatoria anterior. Este avance posicionó a la institución en el sexto lugar a nivel nacional por número de grupos de investigación; a su vez, continúa siendo la primera de la región Caribe y la quinta entre las universidades públicas del país en esta materia.

La Universidad superó las 400 publicaciones en Scopus, consolidándose como una institución con creciente impacto en ciencia, tecnología e innovación a nivel internacional.

En términos de movilidad el programa Monológicos seleccionó 17 estudiantes que viajaran al exterior en 2026. Asimismo, por primera vez se ejecutó una convocatoria para estudiantes de centros tutoriales, permitiendo que los seleccionados realizaran una estancia académica en la Universidad de Zaragoza (España).

En términos de posicionamiento, la Universidad de Cartagena ingresó al ranking THE de Ciencia Interdisciplinaria, ubicándose entre las 800 mejores universidades del mundo, en el quinto lugar a nivel nacional y en el top 3 de universidades públicas del país en esta categoría.

Uno de los principales planes para el próximo año es el desarrollo del proceso de autoevaluación de los siete institutos de investigación, con el objetivo de lograr su categorización ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, se fortalecerán los procesos de formación investigativa para estudiantes, especialmente aquellos de modalidad a distancia.

Crecimiento, impacto territorial y avances hacia el Bicentenario

La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social cierra el 2025 con un balance altamente positivo. La Universidad alcanzó un crecimiento significativo en el apalancamiento social y financiero, pasando de 64 mil millones de pesos en 2024 a 87 mil millones en 2025 obtenidos por venta de servicios, lo que evidencia la confianza sostenida del Estado, el sector productivo y las comunidades en las capacidades institucionales.

También se reportó una presencia activa en 52 mesas territoriales, aportando desde la academia en temas como cambio climático, cultura, salud, patrimonio y nuevas tecnologías.

En el ámbito social, la convocatoria Proyecto Social benefició a 3.000 personas gracias a la intervención en comunidades en condición de vulnerabilidad, población infantil, mujeres, personas con discapacidad, comunidades afro e indígenas.

Bertha Arnedo, vicerrectora de Extensión y Proyección Social, destacó, además, la recertificación internacional en responsabilidad social, y los avances en la construcción del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria Unicartagena Bicentenaria.

En el marco de la preparación para el Bicentenario en 2027, se realizaron avances como la construcción de la línea de tiempo institucional, la definición de la fototeca histórica y la inauguración de la Sala Adolfo Mejía, donde reposan las cenizas del músico, autor del Tropelín, himno institucional.

En 2026 la convocatoria Proyecta Social realizará por primera vez una intervención interdisciplinaria unificada en una sola comunidad. Además, se fortalecerá el sistema de patrimonio universitario, la UdeC tendrá una destacada representación en FILBO 2026 y se promoverán acciones conjuntas para garantizar una celebración bicentenaria participativa y de alto impacto.

Relaciones y Cooperación Internacional: inclusión, movilidad y nuevas alianzas globales

Clara Vergara Hernández, vicerrectora de Relaciones y Cooperación Internacional celebró un año de importantes avances en internacionalización e inclusión. Se fortalecieron procesos para que estudiantes víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y comunidades con dificultades físicas, motrices o auditivas accedieran por primera vez a oportunidades de movilidad, becas y pasantías.

A través de redes y alianzas internacionales, más estudiantes y docentes participaron en pasantías de investigación, estancias doctorales, cotutelas y dobles titulaciones. La internacionalización comenzó a integrarse formalmente en los currículos académicos, fortaleciendo la política institucional en articulación con otras vicerrectorías.

En 2026 la Vicerrectoría liderará una Escuela de Verano para extranjeros, en convenio con la Universidad Nacional y la Universidad Distrital de Santander, financiada por el Icetex. Se realizará una Semana Internacional ampliada con Brasil, y se abrirán nuevas convocatorias inclusivas para estudiantes con discapacidad, víctimas del conflicto y jóvenes pertenecientes a diversidades étnicas.

Un año de fortalecimiento en materia de calidad

Uno de los logros más importantes de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, en cabeza de Juan Vergara Schmalbach, fue el entrenamiento del equipo en procesos de autoevaluación, análisis de condiciones de calidad, y adopción de nuevas herramientas. Además, la institución cuenta ahora con nuevos auditores certificados en las normas ISO 9001 e ISO 21001.

En articulación con la División de Calidad, la Universidad logró implementar estrategias en pro de la certificación de la norma ISO 21001, un estándar internacional diseñado específicamente para instituciones educativas.

La vicerrectoría también acompañó nuevos procesos de acreditación de programas, como la Maestría en Gestión de Organizaciones y el Doctorado en Psicología, y la virtualización de programas como Gestión Gerencial y Finanzas, logrando costos históricamente bajos para la institución.

Otro avance clave fue el desarrollo del nuevo sistema integral de información para la calidad, que permitirá renovar completamente las plataformas de autoevaluación institucional y de programas.

Para el 2026 la vicerrectoría proyecta la incorporación de inteligencia artificial al nuevo sistema de información, el inicio de procesos de acreditación internacional, el fortalecimiento del sistema de gestión hacia estándares como la ISO 14001, el desarrollo de estudios de pertinencia con IA y la actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Fortalecimiento de la permanencia y la vida universitaria

Este fue un año de consolidación para la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Se ejecutaron todas las acciones del Plan de Desarrollo en deporte, cultura, monitorías, tutorías, atención psicológica y apoyos socioeconómicos.

Según el vicerrector, Miguel Camacho Manjarrez, más de 2.600 estudiantes se beneficiaron del programa de auxilio alimentario, mientras que cientos participaron en grupos artísticos, colectivos deportivos y actividades de ASCUN a nivel regional y nacional. La Universidad también participó en los Juegos Nacionales de Empleados Universitarios.

El área psicológica atendió a estudiantes en articulación con instituciones como el DADIS y el Distrito, garantizando acompañamiento integral. Asimismo, la institución mantuvo altos índices de retención y bajas cifras de deserción.

El próximo año se enfocará en ampliar las estadísticas de atención, consolidar nuevas reglamentaciones de monitorías y tutorías, fortalecer el Plan Padrino, expandir actividades artísticas y deportivas en los centros tutoriales, aumentar las bicicletas universitarias y ampliar el trabajo con docentes y empleados.

Un año que reafirma el compromiso con la excelencia y el desarrollo territorial

Los resultados alcanzados en 2025 reflejan una Universidad de Cartagena que avanza en calidad académica, proyección internacional, impacto territorial y bienestar universitario. De cara a su Bicentenario en 2027, la institución continúa consolidando un proyecto académico que articula tradición, innovación y desarrollo para la región y el país.