Números de la suerte Diomedes Díaz tras 12 años de su muerte: combinaciones para jugar lotería

Números de la suerte Diomedes Díaz tras 12 años de su muerte: combinaciones lotería que han ganado

Este lunes 22 de diciembre se cumplen 12 años de la muerte del cantante y compositor colombiano Diomedes Díaz, un reconocido artista dentro del género del vallenato. Esta fecha no solo ha generado impacto por lo que significa para sus seguidores, sino que también se ha convertido en un momento ideal para jugar la lotería o el chance.

Varios de los seguidores del ‘Cacique que la Junta’, consideran que hay una conexión entre la numerología y las fechas importantes de vida del artista, ya que en varias ocasiones, estas combinaciones han sido un resultado ganador.

Lea también: ¿Existe algún método matemático para ganar el Chance o Baloto?

Números de la suerte de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte

1108 (número de su tumba)

1957 (año en el que murió)

0526 (mes y día que nació)

1222 (mes y día de su muerte)

2212 (día y año de fallecimiento)

Otros de los números de la suerte son:

1325

2345

5757

2657

2213

2522

¿Qué número tiene la tumba de Diomedes Díaz?

Si bien existen varios números de la suerte relacionados con Diomedes Díaz, uno de los más llamativos es el del número de su tumba; además de ser uno de los lugares más concurridos de Valledupar, las personas lo han resignificado con la suerte.

1108 (número de su tumba)

Le recomendamos: Experto sobre cómo ganar la lotería: El truco del ‘factor suerte’

Cómo y dónde murió Diomedes Díaz

Diomedes Díaz se vio envuelto en varios escándalos e incluso en un accidente de tránsito, pues en 1997, el Cacique fue acusado de homicidio debido a la muerte de Doris Adriana Niño García, quien era su compañera sentimental en ese momento.

Fue condenado a 12 años de prisión, de los cuales cumplió 3 años y 7 meses, luego de los que recibiría en libertad condicional.

En 2012, el artista se vio envuelto en un accidente de tránsito en Valledupar, del cual logró salir con vida y recuperarse satisfactoriamente.

Finalmente, en 2013, el 22 de diciembre, tres días después del lanzamiento de su disco La vida del artista, Diomedes muere en Valledupar por un paro cardiorrespiratorio. Varios de los fanáticos afirman que durante este concierto, el Cacique ya se veía enfermo y agotado.

Combinaciones ganadoras en juegos de Azar

En 2020, cayó el número 2657 en el sorteo de Chontico Noche, número que corresponde a la fecha de su nacimiento, el 26 de mayo de 1957.

En septiembre del 2022, cayó el 1222, dentro del sorteo La Caribeña, combinación que hace referencia al día en el que falleció, 22 de diciembre.

Por otro lado en el mismo año, el número 1108 permitió que más de mil personas se repartieran cerca de 9.000 millones de pesos.