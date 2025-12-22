Caen tres implicados en robo a establecimiento comercial tras intercambio de disparos

Tres presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia, tras una rápida reacción efectuada por uniformados de la Policía Nacional de Colombia en Cartagena, donde se incautaron dos armas de fuego ilegal.

Por varios minutos se prolongó el operativo policial, luego que tres delincuentes ingresaran a una bodega de ventas de alimentos al por mayor, en el barrio Martínez Martelo, donde amenazaron a los trabajadores y administradores, logrando sustraer portátiles, dispositivos móviles, bolsos y 19 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron recuperados.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, permitieron capturar a tres delincuentes identificados como ‘el Jesús David’, ‘el Waslyn’, y ‘el Jean Carlos’, de 25, 24 y 23 años respectivamente, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Durante el intento de hurto, uno de los delincuentes, alias ‘el Jean Carlos’ resultó herido, quien fue trasladado a un centro de salud, donde se encuentra bajo observación médica y custodia policial.

En el procedimiento policial, fueron incautadas dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, con siete cartuchos de igual calibre. Uno de los capturados, alias ‘el Waslyn’, presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de hurto (2023).

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han incautado 676 armas de fuego ilegales, capturando 789 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y 876 por el delito de hurto.

“Seguimos trabajando de manera contundente para garantizar la seguridad de los cartageneros, por eso solicitamos a los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos delincuentes, que se acerquen a la Seccional de Investigación Criminal SIJIN o la Fiscalía General de la Nación, para denunciar los hechos y poder lograr la judicialización de los mismos”, sostuvo.