En Cartagena policía capturó dos presuntos extorsionistas con panfletos amenazantes

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional en Cartagena desplegó un operativo que dejó la captura de dos personas, quienes, presuntamente, utilizaban panfletos de grupos armados para extorsionar a sus víctimas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo fue desplegado en el sector comercio del corregimiento de Pontezuela, donde fueron capturados “el Yasmer” y “el Wil”, de 22 y 19 años de edad, quienes, al parecer, fueron sorprendidos entregando panfletos extorsivos a los comerciantes.

Según informaciones de inteligencia, los dos sujetos serían los encargados de la entrega de panfletos para el cobro de extorsiones a establecimientos de comercio, en los municipios de Turbaco, Turbana, Clemencia y los corregimientos de Bayunca y Pontezuela, haciendo exigencias económicas por sumas de dinero que oscilaban entre los 5 y 20 millones de pesos.

Uno de los capturados presenta anotaciones judiciales como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Lo capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de extorsión, a espera de definir su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión.

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“Reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.