Cartagena gradúa a 1.700 nuevos Bomberitos y Brigadistas por la Vida

Los niños aprendieron sobre medidas de prevención en el hogar, la escuela y el entorno comunitario

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias realizó la graduación del Programa Bomberitos Comunitarios —segundo semestre de 2025 — junto con el cierre del proceso formativo de Brigadistas por la Vida, una estrategia de educación preventiva que fortalece la cultura del autocuidado, la gestión del riesgo y la prevención de emergencias en las comunidades.

Durante este segundo semestre, 850 niños y niñas de distintos sectores de la ciudad culminaron su proceso de formación, entre ellos:

* 100 niños y niñas en condición de discapacidad, denominados Bomberitos con Más Capacidades, integrantes de la Fundación Sin límites de la costa.

* 30 mujeres del programa Brigadistas por la Vida, pacientes oncológicas de la fundación CROC, que hoy se convierten en multiplicadoras de mensajes de prevención y resiliencia en sus entornos familiares y comunitarios.

Los procesos de formación para este segundo semestre se desarrollaron en los barrios y corregimientos de:

* Siete de Agosto, Barrio Nuevo, corregimiento de Bayunca, Bellavista, Olaya – La Bendición de Dios, corregimiento de Bocachica, La Boquilla, corregimiento de Caño del Oro, Ceballos, Colombiatón, Fredonia, Gaviotas- etapa 2, Las Gaviotas, Libertador 1 y 2, Los Alpes, Montesión, Nuevo Jardín, Nuevo Porvenir, Olaya, sector Rafael Núñez; Palestina, Policarpa, El Pozón, San José de los Campanos, San Pedro Mártir – Navas Meisel, Urbanización Emanuel, Villas de Aranjuez, Villa Fany, San José Obrero y Zaragocilla.

Agentes preventivos para la ciudad

En total, durante el primer y segundo semestre de 2025, el programa logró la formación de 1.700 niños y niñas, quienes hoy son agentes preventivos dentro de sus comunidades, con conocimientos sobre: Cómo se compone un incendio, clasificación de los incendios y medidas de prevención en el hogar, la escuela y el entorno comunitario.

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, destacó el impacto social del programa y su enfoque incluyente.

“Bomberitos Comunitarios es una apuesta por la prevención desde la infancia y por una Cartagena más segura. Nos llena de orgullo incluir a niños con más capacidades y a mujeres brigadistas por la vida, demostrando que la gestión del riesgo también es un acto de amor, resiliencia y compromiso con la comunidad. Estos niños y mujeres hoy son multiplicadores de prevención y esperanza en sus barrios”, dijo Pérez Sayas.

La institución bomberil reiteró que estos programas hacen parte de la estrategia integral de educación comunitaria y prevención del riesgo, alineada con las políticas de la Alcaldía Mayor de Cartagena, fortaleciendo la construcción de comunidades más preparadas, solidarias y resilientes frente a las emergencias.

