Capturan presuntos integrantes de banda delincuencial dedicada al hurto de cadenas de oro

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a seis presuntos delincuentes, en el Centro Histórico.

La Policía Nacional y la oportuna información de la comunidad, fue clave para desplegar un rápido operativo en las horas de la noche, donde se interceptan dos vehículos de servicio público, capturando a seis presuntos delincuentes, por el delito de hurto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los detenidos fueron sorprendidos huyendo del lugar de los hechos a bordo de dos taxis, practicándoles un registro personal, donde se les encuentra una cadena de oro avaluada en más de 10 millones de pesos, la cual había sido hurtada minutos antes a un ciudadano estadounidense, en el sector del Muelle de Tablas.

Los capturados fueron señalados por su víctima de haberlo rodeado, intimidado y hurtado. Al parecer, se dedicarían al hurto bajo esta modalidad. Dos de los capturados presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto, lesiones culposas, violencia intrafamiliar y fraude a resolución judicial.

Los elementos incautados y los capturados dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 5.907 personas por diferentes delitos, entre ellos, 876 por el delito de hurto.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.