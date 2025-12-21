Sicariato en Boston deja un joven de 21 años fallecido

Un nuevo hecho de sangre estremeció al barrio Boston en la tarde de este sábado 20 de diciembre. Hacia las 3:35 p. m., en el sector conocido como El Pueblito, sujetos armados acabaron con la vida de Divier David Urea Franco, un cartagenero de apenas 21 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades y el testimonio de quienes presenciaron el ataque, Urea Franco se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero del vehículo descendió, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó contra el joven en repetidas ocasiones.

Aún con signos vitales, Divier David fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, los médicos de turno confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Al verificar la base de datos de la Policía Nacional, se estableció que la víctima presentaba dos anotaciones judiciales: una por el delito de tráfico de estupefacientes en 2024 y otra por lesiones personales en 2023. Peritos del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver en la clínica, mientras que la Policía Metropolitana analiza testimonios para dar con los responsables de este nuevo atentado que enluta a la Localidad 2.