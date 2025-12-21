SAE entrega 200 hectáreas en Bolívar para proyectos productivos y de paz

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) continúa transformando bienes recuperados del crimen organizado en oportunidades para el desarrollo rural y la paz territorial. En el departamento de Bolívar, la entidad realizó dos acciones complementarias: la entrega de un predio rural para fines productivos y la entrega de insumos productivos a comunidades campesinas, beneficiando directamente a organizaciones con trayectoria en soberanía alimentaria y fortalecimiento económico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Recuperación y entrega del predio Las Pampas en Clemencia

En el municipio de Clemencia, cerca del corregimiento de Bayunca, la SAE entregó formalmente el predio Las Pampas a la Asociación Campesina Acacoba, tras adelantar la diligencia de recuperación material del bien. Esta operación se realizó bajo orden judicial, cumpliendo estrictos protocolos legales y con la presencia de autoridades competentes y la Policía Nacional, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos de los ocupantes irregulares.

El predio estaba presuntamente vinculado a los hijos de Enilce del Rosario López Romero, alias ‘La Gata’, condenada por delitos asociados al crimen organizado. Hoy, con más de 200 hectáreas, el terreno queda habilitado para proyectos productivos, agricultura campesina y construcción de paz territorial, beneficiando directamente a una organización campesina con trayectoria en procesos comunitarios.

Responsabilidad social: entrega de gallinas ponedoras en el predio Cachenche (Turbana)

En el municipio de Turbana, la SAE implementó su política de responsabilidad social mediante la entrega de un lote de gallinas ponedoras a la Asociación de Campesinos Montes de Dios, asentada en el predio Cachenche. Esta iniciativa, desarrollada en el marco del Contrato No. 206 de 2024, beneficiará directamente a 35 mujeres cabeza de familia, fortaleciendo la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la autonomía económica de la comunidad.

La entrega en Cachenche es parte de diez acciones simultáneas que la SAE ejecuta en nueve predios adicionales ubicados en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Meta, Quindío y Sucre, mediante la distribución de insumos productivos y kits de seguridad alimentaria, orientados a fortalecer las economías comunitarias rurales.

Con estas acciones, la SAE reafirma su misión institucional: recuperar bienes del Estado, garantizar su uso legal, y ponerlos al servicio del desarrollo rural, la productividad campesina y la construcción de paz en los territorios.