Policía de Bolívar refuerza controles en la vía Turbaco–Cartagena

En el marco del Plan Navidad con Propósito, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, adelanta acciones permanentes de prevención, control y pedagogía vial en el cuadrante vial Turbaco–Cartagena, con el objetivo de proteger la vida y promover una movilidad segura durante la temporada decembrina.

Estas actividades están orientadas a todos los actores viales, con especial énfasis en los ciclistas, quienes utilizan este corredor para el deporte, el transporte y la recreación, recordándoles la importancia de adoptar comportamientos responsables que reduzcan los riesgos en la vía y fortalezcan la convivencia vial.

Durante los planes de acompañamiento y control, los uniformados promueven el uso de elementos de protección como casco, chaleco reflectivo y luces, así como el respeto por la señalización vial, los límites de velocidad y la circulación por los espacios habilitados, especialmente en horarios de alta afluencia vehicular.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el compromiso institucional con la seguridad vial y el cuidado de la vida:

“En esta Navidad con Propósito, nuestro llamado es a la responsabilidad y al respeto por la vida. Conductores y ciclistas debemos entender que la vía es un espacio compartido y que cumplir las normas es la mejor manera de llegar seguros a casa”, señaló el oficial.

La Policía Nacional invita a todos los actores viales que transitan por el corredor Turbaco–Cartagena a conducir con prudencia, respeto y responsabilidad, recordando que, en la vía, la vida es la prioridad, especialmente en esta temporada de Navidad.