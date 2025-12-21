Pipe Bueno deslumbró al público en AgroBolívar 2025

Una extraordinaria presentación le brindó Pipe Bueno al público asistente a AgroBolívar 2025, consolidando este evento como un espacio de encuentro, cultura y entretenimiento para las familias bolivarenses.

Con un show impecable, cargado de emoción y sentimiento popular, Pipe Bueno hizo vibrar el escenario y conectó con cientos de asistentes que disfrutaron de un repertorio lleno de éxitos, en una velada que quedará en la memoria de todos los presentes. Su presentación reafirmó el compromiso de AgroBolívar con la promoción de espectáculos de alto nivel, integrados a una feria que exalta el desarrollo del sector agropecuario y la identidad cultural del departamento.

La Gobernación de Bolívar invita a toda la ciudadanía a participar en el cierre de la feria, que se llevará a cabo hoy en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona, donde los asistentes podrán seguir disfrutando de una variada programación para toda la familia, con entrada gratuita.

AgroBolívar 2025 continúa siendo una plataforma para el crecimiento económico, el fortalecimiento del campo y la celebración de la cultura, reafirmando el compromiso del Gobierno Departamental con el bienestar y la integración de los bolivarenses.