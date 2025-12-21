Extinción de dominio a bienes de los Rastrojos Nueva Generación supera los 7 mil millones

La Fiscalía General de la Nación aplicó medidas de extinción de dominio a bienes que pertenecerían a integrantes y personas cercanas al grupo delincuencial organizado Rastrojos Nueva Generación, con presencia delictiva en varios municipios del norte del Valle del Cauca.

Según la investigación, los activos, avaluados en más de 7 mil millones de pesos, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades indicaron que varios de los bienes estaban registrados a nombre de terceros que no reportan actividad económica ni ingresos formales que permitan justificar la adquisición y sostenimiento del patrimonio.

En el proceso, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 38 bienes.

Entre los activos afectados se encuentran inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, ubicados en municipios como El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua, en el Valle del Cauca, así como en El Tambo y Buenos Aires, en el departamento del Cauca.

Los bienes quedaron bajo administración del Estado mientras avanzan las actuaciones judiciales del proceso de extinción de dominio.