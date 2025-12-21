Ataque sicarial en El Reposo deja un hombre muerto en vía pública

La tranquilidad del barrio El Reposo se vio interrumpida al caer la tarde de este sábado 20 de diciembre. Hacia las 6:15 p.m., sicarios en motocicleta perpetraron un ataque directo en la calle Los Tamarindos, segando la vida de Adrian Toro Cortés, un cartagenero de 34 años.

Según el relato de testigos presenciales, Toro Cortés se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra la humanidad de Adrian, quien falleció de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Al verificar el sistema de antecedentes de la Policía Nacional, se estableció que el hoy occiso presentaba tres anotaciones judiciales: una por tráfico de estupefacientes en 2024 y dos más por porte ilegal de armas de fuego en los años 2020 y 2022. Esta información es pieza clave en la línea de investigación que adelantan las autoridades para determinar los móviles del crimen.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver y el levantamiento de pruebas en la zona. La Policía Metropolitana de Cartagena ha desplegado un operativo de búsqueda y revisa las cámaras de seguridad del sector para identificar la placa de la motocicleta involucrada en este nuevo hecho de sangre que enluta a la comunidad.