Adulta mayor muere arrollada por motociclista en Magangué

Lo que debía ser una noche de fe y alegría familiar terminó en una tragedia que hoy enluta al barrio José Antonio Galán. Miriam Luna Rosales, una reconocida y querida ama de casa de 68 años, perdió la vida la noche de este sábado 20 de diciembre tras ser víctima de un fatal accidente de tránsito en el municipio de Magangué, Bolívar.

Doña Miriam, descrita por sus vecinos como una mujer entregada a su familia y a su fe, había asistido junto a su nieta a la novena de aguinaldos que se celebra en el patinódromo municipal. Al finalizar el encuentro y mientras intentaba cruzar la carretera frente al escenario deportivo, fue embestida violentamente por un motociclista que, según relatos de testigos, se desplazaba con exceso de velocidad.

El impacto fue devastador. Mientras la comunidad intentaba auxiliarla entre la confusión y la falta de iluminación en el sector, su propia nieta ayudó a trasladarla en un motocarro hacia el Hospital La Divina Misericordia. Pese a los esfuerzos de los médicos, las heridas internas y los múltiples traumas apagaron el corazón de la mujer que ya preparaba los detalles para la cena de Nochebuena.

La comunidad magangueleña ha reaccionado con indignación, denunciando que en la zona del patinódromo no existe un plan de manejo de tráfico ni señalización adecuada, convirtiendo el cruce peatonal en una trampa mortal. Las autoridades de tránsito ya investigan el paradero del motociclista para determinar responsabilidades en este hecho que empaña la temporada decembrina en el departamento.