San Cristóbal, Bolívar, se une para transformar su parque

El Canal del Dique avanzaba sin prisa, con esa calma que parece indiferente a todo. El agua seguía su curso mientras, a pocos metros, algo distinto comenzaba a suceder. No hubo discursos ni cintas inaugurales. Solo el sonido áspero de las brochas, el golpe suave de las latas de pintura y un parque que despertaba después de mucho tiempo.

El parque Eduardo Santos amaneció con olor a pintura fresca. No eran obreros ni contratistas quienes trabajaban desde temprano, sino policías de la Estación de San Cristóbal, uniformados que cambiaron por unas horas el patrullaje por una brocha y la autoridad por el gesto sencillo de recuperar lo que es de todos. Pintaban bancas, lijaban columpios, limpiaban rincones donde el abandono se había instalado sin permiso.

Mientras el sol iba subiendo, el parque empezó a mostrar señales de vida. A un costado, un vendedor de raspados empujaba su carrito con la parsimonia de quien conoce el barrio desde siempre. El hielo crujía bajo el raspador y el sirope rojo caía lento, como si celebrara el momento. Un poco más allá, un hombre cargaba una nevera de icopor y ofrecía bolis fríos, de esos que saben a infancia y alivian el calor sin preguntar nombres. El parque comenzaba a latir incluso antes de estar listo.

Los vecinos fueron llegando poco a poco. Algunos se sentaron en silencio a observar; otros ofrecieron agua, palabras de ánimo o una sonrisa cómplice. Los niños se acercaron con curiosidad, tocaban los juegos recién pintados, probaban los columpios como quien verifica que algo bueno es real. En ese ir y venir, el parque dejaba de ser un espacio olvidado y volvía a ser lo que siempre fue: un punto de encuentro.

No se trató solo de embellecer. La jornada tuvo algo más profundo. Recuperar el parque Eduardo Santos fue un mensaje claro al territorio: aquí estamos. La seguridad también se construye cuando se cuidan los lugares donde la gente conversa, se reúne y aprende a convivir. En cada brocha hubo cercanía; en cada color, una forma distinta de presencia institucional.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, lo resumió sin rodeos: “La seguridad no se limita a reaccionar frente al delito. También nace cuando caminamos el territorio, recuperamos espacios y los dignificamos junto a la comunidad”. Sus palabras encontraron sentido en cada banca pintada y en cada mirada que, poco a poco, volvió a confiar.

Al final de la mañana, el parque no era solo un lugar renovado. Era una señal silenciosa, pero firme. Allí, a orillas del Canal del Dique, San Cristóbal entendió que cuidar la vida también es cuidar los espacios donde la gente se encuentra, donde los niños juegan y donde la comunidad vuelve a reconocerse. A veces, la seguridad comienza con algo tan simple —y tan poderoso— como devolverle color a un parque.