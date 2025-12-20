Punta Canoa será sede del Buena Vida Beach Festival 2026 en Cartagena

Tras anunciar recientemente las fechas de su octava edición, el Buena Vida Beach Festival comparte nuevos detalles de la experiencia que se vivirá los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en Cartagena de Indias en la Playa de Punta Canoa. Con una propuesta que combina música electrónica, bienestar y actividades frente al mar, el festival reafirma su invitación a comenzar el año en un entorno diseñado para la celebración y la conexión de la mano de la mano de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

“Lo que va a pasar aquí, va a ser histórico, prepárense que esta va a ser la playa de la tranquilidad, la playa del mayor bienestar va a ser realmente lo mejor que puede pasar, sabíamos que esta playa debía recuperar el brillo y el esplendor”, indicó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Las jornadas iniciarán cada día a las 8:00 a.m., invitando a los asistentes a disfrutar desde temprano actividades de bienestar como yoga frente al mar, sesiones de meditación guiada y dinámicas de movimiento consciente. Estas experiencias buscan preparar el cuerpo y la mente para la energía del día, creando un ambiente de armonía que se transforma progresivamente en un espacio de celebración. A partir del mediodía, la programación dará paso a presentaciones de DJs nacionales e internacionales que convertirán la playa en un escenario vibrante y multicultural.

Movilidad pensada para el bienestar de los asistentes

Como novedad, la organización implementará por primera vez un servicio oficial de transporte, garantizando traslados seguros y eficientes hacia el festival y de regreso al finalizar cada jornada. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Buena Vida Beach por ofrecer una experiencia integral y cuidadosamente planificada.

Tres días y tres noches de música, comunidad y celebración consolidan al festival como uno de los eventos más esperados de la temporada, atrayendo público internacional y reafirmando su posición como referente cultural en Cartagena.

Buena Vida Beach Festival 2026 extiende la invitación a todos los amantes de la música y las experiencias al aire libre para ser parte de una edición que promete iniciar el año con una propuesta única frente al mar Caribe.