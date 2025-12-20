Hoy por Hoy Cartagena

Punta Canoa será sede del Buena Vida Beach Festival 2026 en Cartagena

Las jornadas iniciarán cada día a las 8:00 a.m.

Tras anunciar recientemente las fechas de su octava edición, el Buena Vida Beach Festival comparte nuevos detalles de la experiencia que se vivirá los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en Cartagena de Indias en la Playa de Punta Canoa. Con una propuesta que combina música electrónica, bienestar y actividades frente al mar, el festival reafirma su invitación a comenzar el año en un entorno diseñado para la celebración y la conexión de la mano de la mano de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

“Lo que va a pasar aquí, va a ser histórico, prepárense que esta va a ser la playa de la tranquilidad, la playa del mayor bienestar va a ser realmente lo mejor que puede pasar, sabíamos que esta playa debía recuperar el brillo y el esplendor”, indicó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Las jornadas iniciarán cada día a las 8:00 a.m., invitando a los asistentes a disfrutar desde temprano actividades de bienestar como yoga frente al mar, sesiones de meditación guiada y dinámicas de movimiento consciente. Estas experiencias buscan preparar el cuerpo y la mente para la energía del día, creando un ambiente de armonía que se transforma progresivamente en un espacio de celebración. A partir del mediodía, la programación dará paso a presentaciones de DJs nacionales e internacionales que convertirán la playa en un escenario vibrante y multicultural.

Movilidad pensada para el bienestar de los asistentes

Como novedad, la organización implementará por primera vez un servicio oficial de transporte, garantizando traslados seguros y eficientes hacia el festival y de regreso al finalizar cada jornada. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Buena Vida Beach por ofrecer una experiencia integral y cuidadosamente planificada.

Tres días y tres noches de música, comunidad y celebración consolidan al festival como uno de los eventos más esperados de la temporada, atrayendo público internacional y reafirmando su posición como referente cultural en Cartagena.

Buena Vida Beach Festival 2026 extiende la invitación a todos los amantes de la música y las experiencias al aire libre para ser parte de una edición que promete iniciar el año con una propuesta única frente al mar Caribe.

