Presidente Gustavo Petro mencionó las fallas de seguridad tras ataques armados en Cauca y Cesar

Al finalizar el Consejo de seguridad en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro junto con los ministros del Interior, Defensa, la Cúpula Militar y de Policía, realizaron un análisis de las recientes acciones de organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico contra estaciones de Policía en Buenos Aires (Cauca) y Aguachica (Cesar), en el que se identificaron graves fallas en los dispositivos de seguridad.

Según el informe que publica el mandatario en su cuenta de X, en Aguachica se evidenció la ausencia de personal de guardia en la estación ubicada sobre la Ruta del Sol II, frente a una base de entrenamiento, lo que dejó el lugar expuesto ante un posible ataque.

“Falta de la guardia de la estación en la ruta del sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica”, dijo el mandatario.

En el caso de Buenos Aires, se detectó la falta de implementación de los tres anillos de seguridad militar, los cuales son necesarios para la protección de la estación policial.

“Falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires”, aseguró.

Ante esta situación, el mandatario anunció que se realizarán “correctivos inmediatos” que incluyen el restablecimiento de la guardia en puntos estratégicos, el refuerzo de los anillos de seguridad y una mayor coordinación entre la Policía y las Fuerzas Militares para prevenir nuevos ataques y fortalecer la protección de las instalaciones.