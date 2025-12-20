Poncho Zuleta hizo vibrar a Arjona con un concierto histórico en AgroBolívar 2025

La noche del viernes quedó marcada en la historia musical de Bolívar. El juglar vallenato Poncho Zuleta fue el gran protagonista de la tercera jornada de AgroBolívar 2025, regalándole al público un concierto cargado de sentimiento, tradición y vallenato del más alto nivel.

Desde los primeros acordes, Zuleta logró una conexión especial con los asistentes, quienes corearon cada canción y convirtieron la velada en una verdadera fiesta de emociones.

No fue una noche cualquiera: fue un encuentro entre la memoria, la poesía y la música que ha acompañado a varias generaciones.

Clásicos como Nunca te olvidaré, Tú eres la reina, La frunita, Amor a siete mares, Mi hermano y yo, No me busques más, Dime la verdad, Ahí vas paloma, Se equivocó y Así fue mi querer, entre otros, resonaron con fuerza en el escenario y fueron interpretados a una sola voz por un público que cantó desde el corazón.

El concierto, completamente gratuito, se convirtió en uno de los momentos más memorables de AgroBolívar 2025, reafirmando que el vallenato sigue vivo y que Poncho Zuleta continúa siendo una de sus figuras más grandes y queridas.

La del viernes fue una noche para recordar, donde la música habló por sí sola y el vallenato volvió a unir almas bajo un mismo canto.