Nuevo revés jurídico suspende por segunda vez la elección del contralor(a) distrital de Cartagena

El proceso para elegir al nuevo contralor distrital de Cartagena sufrió un nuevo y contundente revés jurídico. En la sesión extraordinaria de este viernes 19 de diciembre, el Concejo Distrital se vio obligado a suspender la votación definitiva tras recibir una orden judicial que exige la interrupción inmediata del concurso y la exclusión de una de las integrantes de la terna.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El presidente de la corporación, Rafael Meza Pérez, anunció la decisión tras conocerse dos fallos judiciales proferidos el 16 y 19 de diciembre de 2025. La medida responde a una acción de cumplimiento interpuesta por la Veeduría Jurídica Nacional (Veerjurídica), que denunció el presunto incumplimiento de requisitos obligatorios en la convocatoria.

Según el fallo, la aspirante Yadira Morales Roncallo, junto a otros candidatos, no habría presentado el certificado de antecedentes disciplinarios exigido por el ente rector competente. Ante esto, el Juzgado Administrativo fue tajante al ordenar que Morales Roncallo no sea convocada, entrevistada ni sometida a votación, además de suspender cualquier actuación administrativa del Concejo tendiente a la elección hasta que se cumpla integralmente la sentencia.

Cabe recordar que la terna actual está conformada por Yadira Morales Roncallo, Rafael Francisco Vera Romero y Jairo Alberto Páez Domínguez, este último incluido recientemente tras la renuncia de Martha Turizo.

Con esta nueva suspensión, la elección del jefe del control fiscal de la ciudad entra en un limbo jurídico, a la espera de que el Concejo Distrital y su Mesa Directiva acaten los requerimientos judiciales y definan el futuro del proceso, que ya había sido aplazado previamente el pasado 30 de noviembre.