Motociclista falleció tras aparatoso accidente en Zaragocilla

Un trágico siniestro vial sacudió la mañana de este viernes 19 de diciembre al barrio Zaragocilla, en Cartagena, dejando como saldo una persona fallecida y generando una fuerte congestión en la zona. El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 a. m., cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta perdió la vida de manera instantánea.

La víctima fue identificada preliminarmente como Néstor, de 48 años. Según versiones de testigos que presenciaron el hecho, el motociclista perdió el control del vehículo de forma repentina antes de colisionar, lo que ha llevado a las autoridades a manejar la hipótesis de que el conductor pudo haber sufrido un presunto infarto mientras conducía.

El fuerte impacto causó alarma entre los residentes y conductores que transitaban por el sector. Al lugar llegaron rápidamente unidades de tránsito y personal médico para atender la emergencia; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales. El cuerpo permaneció en la vía, cubierto con una sábana azul, mientras el área era acordonada para evitar nuevos incidentes.

Funcionarios de la unidad criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y el levantamiento del vehículo. Se espera el reporte oficial de Medicina Legal para confirmar si el deceso se produjo por el impacto del choque o debido a la emergencia médica previa al accidente.