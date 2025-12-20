La magia de la Supernavidad llegó a Serena del Mar: más de 650 niños vivieron las Novenas

Con celebración llevada a cabo en la plazoleta de la Marina de Serena del Mar, el Distrito y sus aliados reafirman su compromiso con el bienestar, la inclusión y la felicidad de la niñez cartagenera, así como con la preservación de las tradiciones propias de la Navidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada inició con las palabras de bienvenida de Isabel Mathieu Barrios, directora ejecutiva de la Fundación Serena del Mar, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos para generar espacios de encuentro y alegría para los niños y niñas de las comunidades cercanas.

“Para nosotros es un honor sumarnos a las Novenas Navideñas de la Alcaldía de Cartagena. Creemos firmemente en el trabajo en equipo y en la importancia de crear espacios que promuevan la inclusión, el bienestar y la felicidad de los niños y niñas de estas comunidades”, afirmó.

Por su parte, la gestora social del Distrito, Liliana Majana, resaltó el valor de llevar estos espacios de esperanza y unión a distintos sectores de la ciudad, especialmente, a las comunidades que más lo necesitan.

“Hoy fue un gran día para nuestros niños y niñas. Gracias al trabajo conjunto con la Fundación Serena del Mar, muchos de ellos recibieron un regalo entregado con amor. Estas acciones nos permiten llegar al corazón de las comunidades y recordar que la Navidad se trata de compartir y cuidar a nuestros niños”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue la presentación cultural de la Banda Orff de la Institución Etnoeducativa Tierra Baja, que llenó el escenario de música y talento local, dando paso a la lectura del cuarto día de la Novena Navideña, un espacio de reflexión y unión.

La celebración continuó con una jornada de recreación liderada por la Alcaldía Distrital de Cartagena, a través del Show de Gaby, que llevó risas, juegos y diversión a los más pequeños. Finalmente, el evento cerró con la entrega de más de 650 regalos y refrigerios, realizada por la gestora social Liliana Majana, junto a la Fundación Serena del Mar.

Con este cuarto día de Novenas, la estrategia #Supernavidad continúa recorriendo los barrios y comunidades de Cartagena, reafirmando el compromiso del Distrito y sus aliados de promover una Navidad que une, transforma y llena de esperanza a la niñez y a las familias cartageneras.