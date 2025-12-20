Hoy por Hoy Cartagena

La magia de la Navidad llegó al Espíritu del Manglar con el cuarto día de Novena y Coca-Cola

La activación hizo parte de la campaña navideña 2025

Alcaldía de Cartagena

En el marco de la celebración de la temporada decembrina, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y Distriseguridad, realizaron este viernes el cuarto día de la Novena de Aguinaldos en el Parque Espíritu del Manglar, un espacio de encuentro, fe y tradición que reunió a familias cartageneras y visitantes en una noche cargada de alegría, unión y espíritu navideño.

La jornada contó con la participación especial de Coca-Cola, aliado estratégico de la ciudad durante esta temporada, que llevó a Cartagena un mágico show navideño, diseñado para invitar a la ciudadanía a disfrutar de estas importantes fechas de Fin de Año.

“La Navidad es un tiempo para encontrarnos, para volver a lo esencial y para recordar que Cartagena también se construye desde sus tradiciones y desde la alegría compartida. Con esta Novena de Aguinaldos queremos regalarle a la ciudad un espacio para abrazarnos como comunidad y vivir una Navidad que une, que reconecta y que fortalece el alma de nuestra gente”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

La activación hizo parte de la campaña navideña 2025 de Coca-Cola, que este año invita a “refrescar el espíritu navideño”, reconociendo especialmente a los llamados “Givers” o los que dan: aquellas personas que organizan sostienen y mantienen vivas las tradiciones, pero que muchas veces no se permiten disfrutar plenamente de la celebración. A través de este mensaje, la marca busca recordar que quienes crean la magia también merecen vivirla.

“La Navidad siempre nos recuerda que lo esencial está en los momentos simples: una canción compartida, una risa, un abrazo. Con esta novena queremos invitar a Cartagena a pausar, respirar y vivir el espíritu de la temporada juntos. Para Coca-Cola, es un honor hacer parte de estos encuentros que unen a las comunidades y renuevan la alegría”, expresó Isabel González, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad, Coca-Cola Colombia.

El show navideño ofreció una experiencia cargada de música, luces y mensajes de unión, convirtiéndose en un escenario para compartir en familia y fortalecer los lazos comunitarios. La Alcaldía de Cartagena invita a propios y visitantes a continuar participando de las actividades programadas durante la temporada decembrina, entendiendo que la magia de la Navidad no se vive en un solo día, sino que se construye día a día, en comunidad.

