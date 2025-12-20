Cae ‘La Negra’ con un arma de fuego ilegal y cinco cartuchos

Con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de una mujer y la incautación de un arma de fuego en el sur de la ciudad.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, realizaron un allanamiento a una vivienda que, al parecer, funcionaba como punto de acopio y almacenamiento de armas de fuego.

En el lugar fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y cinco cartuchos de igual calibre.

Alias “La Negra”, al parecer, cumplía el rol de almacenista de las armas de este grupo delincuencial, siendo dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 789 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, incautando 675 de estas armas.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras generadoras de hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas organizaciones delincuenciales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.