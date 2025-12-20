Asesinan a un hombre en la puerta de su casa en Olaya Herrera

La ola de violencia que azota a Cartagena no da tregua. En la noche de este jueves 18 de diciembre, los sicarios volvieron a actuar, esta vez en el sector Viejo Porvenir del barrio Olaya Herrera, cobrando la vida de Juan Pedro Galván Causil, un cartagenero de 57 años.

El ataque se registró hacia las 8:00 p. m. en la calle 10 de Mayo. Según el reporte de la Policía Metropolitana, Galván se encontraba sentado en la terraza de su vivienda cuando fue abordado por un sujeto armado que, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó a quemarropa en repetidas ocasiones. Testigos calificaron el ataque como “despiadado”, asegurando que la víctima recibió al menos cuatro impactos de bala que le causaron la muerte de forma instantánea.

Este crimen se suma a una estadística alarmante: en los últimos cinco días, Cartagena ha registrado 10 homicidios, de los cuales nueve han sido bajo la modalidad de sicariato y uno en riña.

Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al sitio para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar testimonios. Por ahora, las autoridades investigan los móviles de este nuevo hecho de sangre que mantiene en alerta máxima a las comunidades de la Localidad 2.